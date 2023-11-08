Посол ЄС сказала, скільки можуть тривати переговори щодо членства України

Посол Європейського Союзу в Україні Катарина Матернова заявила, що переговори щодо членства нашої країни в ЄС йтимуть швидше, ніж у інших країн, повідомляє Ділова столиця.

Про це Матернова заявила в ефірі національного телемарафону.

"Я б не хотіла зараз про це говорити, але те, що Україна показала протягом минулого року, з того часу, як отримала статус кандидата, дає мені можливість говорити, що ви будете просуватися до членства швидше, ніж інші країни" , — сказала дипломат.

Матернова додала, що Україна для вступу в ЄС має прийняти багато законів, а це потребує часу.

Дипломат також висловила сподівання, що Україна стане членом Євросоюзу вже в цьому десятилітті.

"Я не думаю, що два роки, це та цифра, яку треба взяти як даність. Але я дійсно, я сподіваюся бачити Україну в ЄС протягом цього десятиліття" , — сказала вона.

Як повідомлялось, 8 листопада Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до Європейського Союзу.