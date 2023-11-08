Посол ЄС сказала, скільки можуть тривати переговори щодо членства України
Посол Європейського Союзу в Україні Катарина Матернова заявила, що переговори щодо членства нашої країни в ЄС йтимуть швидше, ніж у інших країн, повідомляє Ділова столиця.
Про це Матернова заявила в ефірі національного телемарафону.
"Я б не хотіла зараз про це говорити, але те, що Україна показала протягом минулого року, з того часу, як отримала статус кандидата, дає мені можливість говорити, що ви будете просуватися до членства швидше, ніж інші країни", — сказала дипломат.
Матернова додала, що Україна для вступу в ЄС має прийняти багато законів, а це потребує часу.
Дипломат також висловила сподівання, що Україна стане членом Євросоюзу вже в цьому десятилітті.
"Я не думаю, що два роки, це та цифра, яку треба взяти як даність. Але я дійсно, я сподіваюся бачити Україну в ЄС протягом цього десятиліття", — сказала вона.
Як повідомлялось, 8 листопада Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до Європейського Союзу.