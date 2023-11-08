Зеленський: Україна вже підготувалася до рішення Євроради щодо переговорів

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна очікує рішення Європейської ради в грудні щодо переговорів і вже підготувалася до нього, повідомляє Українська правда.

Про це говорить звернення президента 8 листопада.

"Зараз ми очікуємо рішення Європейської ради в грудні щодо переговорів, і ми вже підготувалися до цього рішення. Україна свою частину роботи виконує. Це наш топовий пріоритет. І я вдячний усім у нашій державі, хто допомагає цій нашій роботі.

Звичайно, вже розуміємо, які наші кроки потрібні далі, щоб рухатися вже після рішення Європейської ради та наближати ключову мету – сам вступ нашої держави в ЄС".

Також Зеленський повідомив, що підписав указ про підготовку переговорного процесу із Європейським Союзом із чіткими пунктами та дорученнями.