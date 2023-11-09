Путін буде уникати тему України в президентській кампанії – ISW
Фахівці Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши зібрані дані, прийшли до висновку, що російський диктатор Володимир Путін уникатиме концентрації уваги на війні в Україні під час передвиборчої кампанії, повідомляє Українська правда.
Аналітики вказують на те, що, за повідомленням росЗМІ, президент РФ Володимир Путін не буде концентрувати увагу своюєї президентської кампанії 2024 року на війні в Україні, а швидше зосередиться на "стабільності Росії" і критиці Заходу.
В огляді зазначають, що 8 листопада російське ЗМІ Meduza повідомило, що два джерела, близькі до Адміністрації президента Росії, заявили, що президентська кампанія має на меті показати Путіна як лідера, який зробив Росію "островом спокою".
Джерела Meduza стверджували, що рейтинги Путіна зростають після промов, в яких він критикує Захід, і що російська пропаганда сприятиме цьому, все частіше позвучуючи історії про "труднощі" в західних країнах і нібито нездатність Сполучених Штатів підтримувати Україну та Ізраїль одночасно.
Також Джерело Meduza повідомило, що в кампанії обговорюватиметься війна в Україні лише за умови "дуже серйозного успіху Росії на фронті, а не продовження "позиційної війни".
Путін нібито готується оголосити про свою передвиборчу кампанію цього місяця, і російські джерела постійно вказують на те, що вона не буде активно пропагувати війну в Україні.
У звіті нагадують, що раніше Путін применшував наступальні дії окупантів під Авдіївкою, називаючи їх "активною обороною".
За повідомленнями, підтримувана Кремлем партія "Єдіная Росія" нібито усвідомила, що використання війни в Україні у своїй передвиборчій кампанії напередодні виборів до Державної думи у вересні 2023 року було неефективною.
Однак, як зазначають аналітики, занепокоєння Кремля і "Єдіной Росії" щодо внутрішньої підтримки війни не свідчить про те, що ця партія або домінування Путіна в російській політиці стикається із потенційною загрозою на майбутніх президентських виборах.
"Така підготовка кампанії, якщо вона відбудеться, подвоїть відмову Путіна налаштувати російське суспільство на воєнний стан і може збільшити інформаційні витрати, необхідні для підтримки довгострокових військових зусиль в Україні", – кажуть експерти.
Ключові висновки ISW за 8 листопада
- Українські війська продовжили контрнаступальні операції під Бахмутом та на заході Запорізької області 8 листопада.
- Деякі російські "воєнкори" стверджують, що російське командування може приймати оперативні і тактичні рішення, використовуючи карти поля бою в Україні, які відрізняються від тактичної реальності.
- Путін 8 листопада присвоїв 44 російським військовим і співробітникам органів внутрішніх справ, у тому числі командувачу Східного угруповання військ Андрію Кузьменку, генеральські звання.
- Повідомляється, що президент Росії Володимир Путін не буде зосереджувати свою президентську кампанію 2024 року на війні в Україні, а зосередиться на нібито стабільності Росії та критиці Заходу.
- Українські партизани та військова розвідка вбили високопосадовця так званої "ЛНР", якого звинувачують у скоєнні військових злочинів на території окупованої України.
- Російські війська провели наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, під Бахмутом, під Авдіївкою, на захід і південний захід від Донецька, на заході Донецької області, на кордоні Донецької та Запорізької областей, а також на заході Запорізької області 8 листопада. На деяких напрямках вони просунулися вперед.
- За повідомленнями, Росія намагається знову придбати складові для військової техніки у країн, яким вона раніше їх продала, зокрема в Єгипту, Пакистану, Бразилії та Білорусі.
- Російські окупаційні адміністрації продовжують створювати нові адміністративні органи з метою подальшої інтеграції окупованих територій у російську систему управління.