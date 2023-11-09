Курс валют НБУ на 9 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 9 листопада 2023 року
Курс долара порівняно з 8 листопада залишається стабільним на рівні 36.04 за 1 долар.
Євро подешевшав на 3 коп. до 38.45 за 1 євро.
Курс рубля підвищився на 1 коп. до 3.91 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів знизився на 15 коп. до 44.16 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка досяг рівня 40.05 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився до позначки 8.61 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|36.040 700
|EUR
|Євро
|38.451 800
|RUB
|Рубль
|0.391 290
|GBP
|Фунт стерлінгів
|44.164 300
|CHF
|Швейцарський франк
|40.047 400
|PLN
|Польський злотий
|8.610 800