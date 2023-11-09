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Курс валют НБУ на 9 листопада

Курс валют НБУ на 9 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 9 листопада 2023 року

Курс долара порівняно з 8 листопада залишається стабільним на рівні 36.04 за 1 долар.

Євро подешевшав на 3 коп. до 38.45 за 1 євро.

Курс рубля підвищився на 1 коп. до 3.91 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів знизився на 15 коп. до 44.16 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка досяг рівня 40.05 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до позначки 8.61 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 36.040 700 +0.004
EUR Євро 38.451 800 --0.032
RUB Рубль 0.391 290 +0.001
GBP Фунт стерлінгів 44.164 300 --0.145
CHF Швейцарський франк 40.047 400 +0.068
PLN Польський злотий 8.610 800 --0.016

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