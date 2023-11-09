Данілов: Україна має шалені успіхи на Кримському напрямку

Україна має величезні здобутки з нищення військових ресурсів росіян в окупованому Криму. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Наразі ми маємо шалені успіхи на Кримському напрямку. Ми постійно звертаємо увагу на те, що стосується суходолу. Але те, що стосується нищення Російської Федерації, нищення їх активів на території Криму і нищення чорноморського флоту - це величезні здобутки нашої країни" , - сказав Данілов.

Він висловив впевненість, що будуть ще приємні новини щодо нищення окупантів та ресурсів на Кримському напрямку.