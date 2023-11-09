Кандидат у президенти США від республіканців назвав Зеленського "нацистом-коміком"

Один із можливих кандидатів у президенти США від Республіканської партії Вівек Рамасвамі назвав президента України Володимира Зеленського "нацистом", у його виборчому штабі це спробували виправдати, повідомляє Ділова столиця.

Про це політик заявив під час чергового раунду дебатів кандидатів від республіканців.

"Вони погрожують не проводити вибори цього року, якщо США не виділять більше грошей. Це недемократично. А ще вони прославляють нациста у своїх лавах – коміка у штанах-карго, чоловіка на ім'я Зеленський – це не демократично" , — сказав Рамасвамі.

Заява політика викликала шквал критики в мережі, оскільки Зеленський має єврейське походження, а його родичі загинули під час Голокосту.

Прессекретар Рамасвамі Тріша Маклафлін пізніше заявила, що він "мав на увазі візит глави держави до парламенту Канади у вересні", куди запросили 98-річного українця Ярослава Гуньку, який воював у дивізії СС "Галичина".