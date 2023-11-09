США завдали ударів по базах Ірану в Сирії – Пентагон

Сполучені Штати вдруге за останні тижні завдали ударів по складу зброї на сході Сирії, який, за даними Пентагону, використовувався іранським Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) та пов'язаними з ним угрупованнями. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє Пентагон, повідомляє Європейська правда.

За його словами, з метою самооборони ці удари завдали два винищувачі F-15 у відповідь на нещодавні напади на американські війська.

"Для президента (Джо Байдена) немає вищого пріоритету, ніж безпека американського персоналу, і він віддав наказ про сьогоднішню акцію, щоб чітко показати, що США захищатимуть себе, свій персонал та свої інтереси" , – зазначив Остін.

Він наголосив, що США повністю готові вжити подальших необхідних заходів для захисту своїх людей та об'єктів, а також закликав проти будь-якої ескалації, запевнивши, що американський персонал продовжуватиме виконувати місії з протидії ІДІЛ в Іраку та Сирії.

Сполучені Штати час від часу завдають ударів у відповідь по підтримуваних Іраном силах у регіоні після того, як вони атакують американські війська. 26 жовтня США атакували два об'єкти, що використовуються КВІР та угрупованнями, які його підтримують.

У Сирії перебувають 900 американських військових, а в сусідньому Іраку – ще 2500, які виконують місію з надання консультацій та допомоги місцевим силам, що намагаються запобігти відродженню терористам з "Ісламської держави", яка в 2014 році захопила значні території обох країн, але згодом зазнала поразки.