У Раді очікують, що держбюджет на 2024 рік ухвалять до кінця тижня

У парламенті оптимістично налаштовані щодо розгляду державного бюджету на 2024 рік. Там очікують, що ухвалять бюджет у другому читанні до кінця цього тижня.﻿ Про це заявила голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа в ефірі телемарафону, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Нардеп очікує, що проєкт державного бюджету у другому читанні буде ухвалений вже до кінця тижня. На її думку, несподіванок під час голосування бути не повинно.

Підласа також додала, що Рада скоротила капітальні видатки, аби перенаправити більше коштів на безпеку та оборону.

"Ми скоротили практично усі капітальні видатки. Там трохи залишалися кошти на будівництво другої черги музею Голодомору, ми це викреслили, ми також викреслили видатки на ремонт фасадів різних держорганів, збільшили трохи видатки на соціальну допомогу" , - пояснила вона.

Бюджет-2024

Нагадаємо, Кабінет міністрів 15 вересня затвердив проєкт держбюджету на 2024 рік та подав його до Ради. Проєкт №10000 передбачав доходи загального фонду в 1 трлн 560 млрд гривень і витрати в 3 трлн 108 млрд гривень.

Рада схвалила держбюджет-2024 у першому читанні 19 жовтня. Після цього висновки нардепів направилися до Кабміну, де документ підготували до другого читання.