У Курській області РФ заявили про обстріл комбінату "натівськими боєприпасами"

У Курській області (Російська Федерація) вранці, 9 листопада, було здійснено удар по комбінату в Суджі. Внаслідок удару пошкоджено деякі об'єкти на підприємстві.﻿ Про це заявив губернатор Курської області Роман Старовойт, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Російська влада регіону та пропагандисти стверджують, що для цього удару було застосовано нібито "НАТОвські касетні боєприпаси".

"У Суджі БПЛА ЗСУ атакував маслоробний комбінат. Було скинуто 3 касетні боєприпаси" , - розповідає російський чиновник.

За даними місцевого губернатора, два снаряди пошкодили виробничі бочки та підземне сховище на олійному комбінаті в Суджі. Також розповідається і про третій боєприпас, який нібито не розірвався. Тому на місце прибули сапери для проведення робіт зі знешкодження.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

У мережі були опубліковані фото, які нібито демонструють уламки та фрагменти "натівських снарядів" у Курській області.