РФ за добу втратила понад 1000 військових – дані Генштабу
Росія в ході війни проти України втратила за минулу добу приблизно 1080 військових, 15 танків, 36 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу військову техніку.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.11.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 308 720 (+1 080) осіб,
- танків − 5 316 (+15) од,
- бойових броньованих машин − 10 014 (+18) од,
- артилерійських систем − 7 475 (+36) од,
- РСЗВ − 875 (+3) од,
- засобів ППО − 577 (+5) од,
- літаків − 322 (+0) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 593 (+26) од,
- крилатих ракет − 1 557 (+1) од,
- кораблів/катерів − 20 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 9 853 (+39) од,
- спеціальної техніка − 1 059 (+5) од.