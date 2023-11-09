У Республіканській партії розкритикували противника допомоги Україні Рамасвамі

Одна із можливих кандидатів у президенти США від Республіканської партії Ніккі Гейлі розкритикувала свого конкурента Вівека Рамасвамі, який критикує допомогу Україні. Про це вона заявила на чергових республіканських дебатах, повідомляє Ліга.net.

За її словами, диктатори Володимир Путін і Сі Цзіньпін "пускають слину" від ідеї, що противник військової допомоги союзникам та ізоляціоніст стане президентом США.

"Я кажу вам, що у Путіна і Сі слинки течуть при думці, що хтось на зразок нього може стати президентом" , — сказала гейлі про Рамасвамі.

Також вона назвала його "покидьком".

На дебатах Рамасвамі назвав президента Володимира Зеленського "нацистом" і нарвався на хвилю критики. У його штабі заявили, що він "мав на увазі інше".