У Чехії продовжила навчання військових ЗСУ до кінця 2024 року

Чеський Сенат продовжив дію мандата на проведення бойової підготовки українських військовослужбовців у країні до кінця 2024 року, повідомляє Європейська правда.

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова заявила сенаторам, що пріоритет для неї – забезпечення умов для продовження підготовки військовослужбовців з України, додавши, що ці дії наближають закінчення війни та настання довгоочікуваного миру.

Крім продовження навчання українських солдатів, таким чином Сенат також продовжив мандат перебування в Чехії військовослужбовців з країн Євросоюзу та НАТО.

За правилами, кількість військовослужбовців іноземних армій на території Чехії не перевищить 800 осіб, як це було 2023 року. При цьому вони зможуть проходити навчання під керівництвом інструкторів із країн-членів НАТО.

Раніше повідомлялося, що чеська збройова компанія LOM Praha разом із дочірнім підприємством VR Group завершують переговори з Lockheed Martin про створення в країні сертифікованого центру підготовки льотчиків бойових винищувачів F-35.