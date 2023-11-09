У Тернополі підозрюють депутата у вимаганні $300 000 хабаря
Правоохоронці оголосили підозру депутатові Тернопільської райради та його адвокату, які начебто вимагали $300 000 за розв'язання земельного питання. Про це заявили в СБУ, САП і НАБУ, повідомляє ЛігаБізнес.
Окрім того, підозру у підбуренні до надання хабаря отримав керівник аграрного підприємства.
За даними слідства, саме він намагався провести продаж підприємства та належних йому земельних ділянок під Тернополем. Однак між ним і місцевою ОТГ виник судовий спір щодо права власності на землю.
Аграрій нібито підбурив потенційного покупця заплатити $20 000 судді Господарського суду Тернопільської області за рішення на його користь.
Ще $300 000 мали отримати депутат райради, який за сумісництвом є заступником керівника ОТГ, та адвокат. За ці гроші вони нібито обіцяли не перешкоджати в оформленні права власності й відмовитися від оскарження рішення суду.
Підозрюваним інкримінують:
- депутату райради — ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу;
- адвокатові — ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК;
- керівникові аграрного підприємства — ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК.