У Тернополі підозрюють депутата у вимаганні $300 000 хабаря

Правоохоронці оголосили підозру депутатові Тернопільської райради та його адвокату, які начебто вимагали $300 000 за розв'язання земельного питання. Про це заявили в СБУ, САП і НАБУ, повідомляє ЛігаБізнес.

Окрім того, підозру у підбуренні до надання хабаря отримав керівник аграрного підприємства.

За даними слідства, саме він намагався провести продаж підприємства та належних йому земельних ділянок під Тернополем. Однак між ним і місцевою ОТГ виник судовий спір щодо права власності на землю.

Аграрій нібито підбурив потенційного покупця заплатити $20 000 судді Господарського суду Тернопільської області за рішення на його користь.

Ще $300 000 мали отримати депутат райради, який за сумісництвом є заступником керівника ОТГ, та адвокат. За ці гроші вони нібито обіцяли не перешкоджати в оформленні права власності й відмовитися від оскарження рішення суду.

Підозрюваним інкримінують: