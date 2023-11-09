Ізраїль заявив про захоплення ключового опорного пункту в Газі

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що війська піхотної бригади "Нахаль" захопили опорний пункт ХАМАС, відомий як аванпост 17, на заході Джабалії після 10 годин боїв, повідомляє Українська правда.

Повідомляється, що солдати билися з бойовиками ХАМАСу та Ісламського джихаду, які перебували в опорному пункті "як на землі, так і в підземних ходах в цьому районі".

За даними ЦАХАЛу, під час боїв було вбили "десятки терористів".

Військові знайшли багато зброї, виявили шахти тунелів, в тому числі одну, розташовану поруч з дитячим садочком, яка вела до "розгалуженого підземного маршруту", та "важливі" плани бойових дій ХАМАС на аванпості 17.

Також повідомляється, що за минулу добу військово-повітряні сили завдали ударів по сотнях об'єктів у Секторі Гази.