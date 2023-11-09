Біля Японії утворився новий острів після виверження вулкана

Поблизу японського острова Івото у результаті підводного виверження вулкана, яке триває від кінця жовтня у Тихому океані, утворився невеликий острів, повідомляє Укрінформ.

Науковці Токійського університету облетіли на гелікоптері район виверження, що приблизно за 1200 кілометрів на південь від Токіо, і підтвердили формування скелястого острова діаметром близько 100 метрів на місці виверження приблизно за кілометр від острова Івото.

За словами науковців, на початку вивержень 30 жовтня кожні кілька хвилин у повітря здіймалися шлейфи водяної пари та газу у результаті взаємодії розпеченої магми та морської води. Такі шлейфи сягали понад 50 метрів заввишки, час від часу відбувалися викиди каміння діаметром кілька метрів.

Дослідники встановили, що виверження спостерігалися щонайменше у двох місцях, але вибухи сталися лише поблизу південного краю Івото, де накопичувались камені, які утворили новий острівець.

Він складається з куп пемзи - дуже легкої пористої піноподібної гірської породи, яка легко розмивається водою. Однак поки вулканічна активність триває, існує ймовірність, що острів покриється виверженою лавою і назавжди лишиться на своєму місці.

За словами науковців, у цьому районі океану з підвищеною вулканічною активністю у такий спосіб уже утворилося кілька островів, востаннє таке спостерігалось у 2013 році.