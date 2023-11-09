Данілов про завершення війни в 2024 році: Не все залежить від нас

Перемога у війні з Росію залежить не тільки від України. На завершення війни також впливає постачання Києву сучасної західної зброї. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Я б дуже хотів, щоб вона у ﻿﻿ 24-му році закінчилася Ми для цього будемо робити все необхідне. Але тут треба бути щирим і сказати, що не все від нас залежить. Багато, але не все. Дуже багато залежить від партнерів" , - сказав він.

За його словами, деякі західні партнери продовжують затримувати поставки зброї, "щоб не дратувати Путіна". "Ви цю мерзоту нічим вже роздратувати не можете, вона хвора на голову. Робити якісь там далекоглядні висновки, якісь дипломатичні реверанси стосовно Росії - це марна трата часу. Нам треба перемога, і вона обов'язково буде", - зазначив Данілов.

Він нагадав, що на початку війни Україна мала лише чотири західних видів озброєння: "Нлав", "Джавелін", "Стінгер" та "Байрактар".

"Сьогодні це зовсім інша війна. Це війна технологій, війна дронів. Сьогодні зовсім інші засоби ураження використовуються", - додав Данілов.