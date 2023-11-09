У Голлівуді актори припинили страйк: домовились зі студіями

Американські актори заявили про припинення страйку після підписання угоди з Альянсом продюсерів кіно і телебачення США (AMPTP), страйк, який тривав з липня, офіційно завершено.﻿ Про це йдеться у заяві Федерації акторів телебачення та радіо (SAG-AFTRA), повідомляє Економічна правда.

"Ми з радістю та гордістю повідомляємо, що Комітет з переговорів у сфері телебачення/театру одноголосно проголосував за укладення попередньої угоди з AMPTP. Наш страйк офіційно призупинено, а всі місця проведення пікетів закрито" , - йдеться у заяві.

За словами Федерації, у рамках домовленості на суму понад 1 млрд дол вдалось досягти "надзвичайної угоди", яка передбачає підвищення мінімальної компенсації, "безпрецедентні" положення про згоду та компенсацію, які захистять членів профспілки від ризиків від штучного інтелекту, а також вперше встановлює бонус за участь у стримінгових проєктах.

"Наші пенсійні та медичні ліміти були суттєво підвищені. Ми уклали контракт, який дозволить членам SAG-AFTRA з усіх категорій побудувати стійку кар'єру" , - додали в профспілці.

Нагадаємо, Гільдія сценаристів Америки (WGA) заявила, що її члени можуть повернутися до роботи з 27 вересня, поки в Гільдії вирішують, чи схвалювати трирічну угоду, яка передбачає підвищення зарплат і певний захист від використання штучного інтелекту.

Раніше повідомлялось, що голлівудські студії та сценаристи наблизились до вирішення суперечки щодо продовження контрактів, яка паралізувала індустрію на кілька місяців, проте проблема штучного інтелекту (ШІ) досі залишається актуальною.