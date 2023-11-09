У США вважають, що Газою має керувати Палестинська адміністрація

Сполучені Штати вважають, що Палестинська адміністрація є доречним органом, який в кінцевому підсумку міг би керувати сектором Гази. Про це заявила помічник держсекретаря США у справах Близького Сходу Барбара Ліф на засіданні Комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу, повідомляє Європейська правда.

Представниця Держдепу зазначила, що Палестинська адміністрація є єдиним палестинським урядом, який виникла завдяки угодам в Осло.

"Якими б не були її недоліки, це уряд для палестинців на Західному березі річки Йордан. Ми вважаємо, що в кінцевому рахунку голоси й прагнення палестинців повинні бути в центрі управління і безпеки в секторі Гази після закінчення конфлікту" , – сказала Ліф.

За її словами, Держдепартамент наразі розглядає всі ці питання та хотів би розпочати дискусії щодо цього якнайшвидше.