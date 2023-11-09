Країни ЄС видали понад 120 українців, які незаконно перетнули кордон

З початку повномасштабної війни країни Європейського Союзу видали Україні 126 громадян, які були затримані під час незаконного перетину кордону. Про це йдеться у відповіді Державної прикордонної служби на запит журналістів, повідомляє Українські Новини.

За період від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, за прискореною процедурою реадмісії органи Державної прикордонної служби України прийняли 126 громадян України, які були затримані компетентними органами Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії за незаконний перетин кордону.

Польща видала 88 осіб (16 у 2022 р. та 72 за 9 міс. 2023 р.); Словацька Республіка – 2 особи (1 у 2022 р. та 1 за 9 міс. 2023 р.); Угорщина – 20 осіб (4 у 2022 р. та 16 за 9 міс. 2023 р.); Румунія – 16 осіб (7 у 2022 р. та 9 за 9 міс. 2023 р.).

Реадмісія — це взаємні зобов'язання держав, які закріплюються у міжнародних угодах, прийняти назад власних громадян, а також громадян третіх країн та осіб без громадянства, які незаконно прибули на територію однієї з договірних сторін, або, прибувши законно, втратили підстави для легального перебування.