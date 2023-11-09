Кабмін: В Україні немає російської нацменшини, ЄС не вимагає їхнього "захисту"

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина наполягає, що у переговорах з ЄС щодо забезпечення прав меншин не постає питання захисту "російської меншини". Про це вона заявила в Києві на спільній пресконференції з послом ЄС в Україні Катаріною Матерновою в четвер, повідомляє Європейська правда.

Стефанішина визнала, що питання гарантування прав меншин буде дуже важливим на шляху України до членства в Євросоюзі, і це не є суто українською специфікою. Кілька інших кандидатів також зіштовхнулися з вимогами у цій сфері під час переговорів про вступ до ЄС.

Утім, попри те, що Венеційська комісія у своїх рішеннях і рекомендаціях до Києва згадує про "російську меншину", у діалозі з ЄС це не звучить, наполягає посадовиця.

"В Україні немає російської меншини. ЇЇ не існує! Немає жодної юридично оформленої спільноти, яка б ідентифікувала себе як російська меншина. Є українці, частина з яких розмовляють російською мовою. Я одеситка, і коли хочу – розмовляю українською, а коли хочу – російською, і мені для цього (вибору мови. – ред.) не потрібні ні москалі, ні рішення Венеційської комісії" , – пояснила віцепрем’єрка.

Стефанішина підкреслила, що Брюссель поділяє цю точку зору.