Нацгвардія: Окупанти наступають на Авдіївку з трьох напрямків

Російські окупаційні війська продовжують спроби оточити Авдіївку Донецької області, урізноманітнюючи тактику; противник в рази збільшив використання безпілотників.﻿﻿ Про це заявив речник Нацгвардії Руслан Музичук в ефірі національного телемарафону, повідомляє Українська правда.

Музичук зазначив, що одним з найскладніших залишається Авдіївський напрямок. Армія РФ продовжує спроби оточити місто. Минулої доби Сили оборони відбили там понад 10 атак ворога.

"Ми бачимо як тривалий обороняється Авдіївка. У першу чергу тут вже давно були побудовані досить непогані укріплення, фортифікаційні споруди й, скажімо так, ешелонована оборона, яка дає змогу нашим Силам оборони, попри численні атаки, утримувати це місто" , – сказав він.

Музичук додав, що тактика, яку застосовує ворог по Авдіївці - досить різноманітна, і місто штурмують з трьох напрямків.

Речник розповів, що і через погодні умови, і через те, що було завдано досить велике вогневе ураження бронетехніці ворога, українські підрозділи зауважують, що окупанти використовують більше піхотних груп і велику кількість БПЛА.

Музичук зазначив, що нацгвардійці досить ефективно використовують дрони. Разом з тим, за останні місяці використання дронів противником зросло кратно, що є також загрозою з боку військ противника.