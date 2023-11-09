НАЗК вперше внесло до переліку спонсорів війни грузинську компанію

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни об’єднану групу виноробних підприємств, до якої входять Bolero & Company Ltd, GVMT Group LLC та GRUZVINPROM LLC, повідомляє Укрінформ.

У НАЗК зазначають, що ввезення вин з Грузії до РФ в першому кварталі 2023 року зросло на 49%, попри російське вторгнення в Україну.

"Єдиним бенефіціаром компаній є Карічашвілі Вахтанг, який має російське громадянство і до того ж є бізнес-партнером двоюрідного брата Бідзіни Іванішвілі. Разом ці компанії у період з січня 2022 року по жовтень 2023 року експортували своїх товарів до Росії на понад 68 млн дол. Спільно підприємства групи переробляють більше половини винограду, вирощуваного в Грузії" , – повідомили у НАЗК.

За даними агентства, у фінансовому звіті Bolero & Company Ltd йдеться про те, що значна частина доходу компанії формується за рахунок реалізації продукції на російському ринку. Також, попри повномасштабне вторгнення РФ в Україну, керівництво компанії вважає, що війна не вплинула і не матиме суттєвого впливу на їхню операційну діяльність найближчим часом.

"Група компаній Bolero також активно співпрацює з компаніями, які пов’язані з підсанкційними росіянами. Наприклад, серед компаній в РФ, з якими співпрацює Bolero & Company Ltd, є ТОВ "Логистика Альтернатива", яка контролюється ПАТ "Магнит". Основним акціонером ПАТ "Магнит" (29,2% акцій) є Marathon Group Олександра Винокурова, який перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії, Канади, Швейцарії, Австралії, України, Нової Зеландії.

Крім того, він є зятем міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. Винокуров був тим, хто за кілька днів до широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, разом з іншими 36 бізнесменами, зустрівся з президентом РФ Путіним та іншими членами російського уряду, щоб обговорити вплив міжнародних санкцій" , – додали у НАЗК.

У Нацагентстві звернули увагу на те, що компанія GVMT Group LLC є постачальником для ТОВ "Бристоль Ритейл Логистикс". Засновником виступає ТОВ "Меркурий Ритейл Холдинг", яке пов’язують з підсанкційними росіянами Ігорем Кесаєвим та Сергієм Кацієвим.