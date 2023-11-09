Росіяни посилили атаки авіацією на Авдіївку – речник ЗСУ
У районі Авдіївки та Мар'їнки російські окупанти посилили активність армійської та штурмової авіації. Про це заявив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі національного телемарафону, повідомляє Ліга.net.
За його словами, росіяни направляють більше авіації на Авдіївку та Мар'їнку — переважно застосовують гелікоптери Ка-52 та Мі-8, а також штурмовики Су-25.
Ворог продовжує спроби оточити Авдіївку, активно застосовує FPV-дрони та дрони зі скиданням боєприпасів.
"Українські воїни тримають оборону. Для штурмів росіяни кидають групи піхоти. Ворог зараз накопичує резерви, але продовжує йти вперед піхотою по 10-15 людей", — сказав Штупун.