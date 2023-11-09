У Польщі позитивно відреагували на рекомендації ЄС щодо України та Молдови

Розширення ЄС буде одним із пріоритетів Польського головування в ЄС в 2025 році. Відтак рекомендація Єврокомісії почати переговори з Україною про членство в ЄС є позитивною звісткою. Про це заявили президент Польщі Анджей Дуда і МЗС країни, повідомляє Укрінформ.

"Розширення Євроcоюзу є одним із пріоритетів головування Польщі в Раді ЄС у 2025 році. Тому я задоволений рішенням Єврокомісії, яка рекомендує розпочати переговори про вступ з Україною, Молдовою, Боснією та Герцеговиною та надати Грузії статус кандидата в ЄС" , - написав Дуда.

Він додав, що Варшава вже давно активно підтримує прагнення цих країн вступити до ЄС.

Своєю чергою у МЗС Польщі, реагуючи на це рішення Єврокомісії, привітали ці країни і висловили сподівання на "позитивне рішення лідерів ЄС у грудні".