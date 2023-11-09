У Польщі позитивно відреагували на рекомендації ЄС щодо України та Молдови
Розширення ЄС буде одним із пріоритетів Польського головування в ЄС в 2025 році. Відтак рекомендація Єврокомісії почати переговори з Україною про членство в ЄС є позитивною звісткою. Про це заявили президент Польщі Анджей Дуда і МЗС країни, повідомляє Укрінформ.
"Розширення Євроcоюзу є одним із пріоритетів головування Польщі в Раді ЄС у 2025 році. Тому я задоволений рішенням Єврокомісії, яка рекомендує розпочати переговори про вступ з Україною, Молдовою, Боснією та Герцеговиною та надати Грузії статус кандидата в ЄС", - написав Дуда.
Він додав, що Варшава вже давно активно підтримує прагнення цих країн вступити до ЄС.
Своєю чергою у МЗС Польщі, реагуючи на це рішення Єврокомісії, привітали ці країни і висловили сподівання на "позитивне рішення лідерів ЄС у грудні".
"Ми повинні зберегти високу динаміку розширення щодо Східного тріо (Асоційоване тріо – Україна, Молдова Грузія – ред.) і країн Західних Балкан", - наголосили в МЗС Польщі.