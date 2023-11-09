Майже 330 українців отримали дозволи на евакуацію з Гази – посол

Станом на ранок 9 листопада Україна отримала дозволи на виїзд із Сектору Гази для 329 українців. Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону "Суспільне. Спротив", повідомляє Суспільне.

"Ми отримали дозвіл на 101 людину три дні тому, а позавчора ввечері отримали додатково дозвіл ще на 228 людей. Тобто ми можемо говорити про дозволи на 329 людей всього. Ці дозволи є дійсними. Думаю, що ми зможемо отримати ще декілька дозволів, але невелику кількість, оскільки переважна більшість наших заявок розглянута ізраїльською стороною і погоджена позитивно" , — сказав Корнійчук.

Відповідаючи на запитання, скільки всього українців зараз залишається у Секторі Гази, Корнійчук сказав, що на це питання не відповість ніхто. Він сказав, що за оцінками дипломатів, може йтися про близько 500 громадян, можливо навіть ще більше. Оскільки вони не на обліку, зв’язку з ними теж немає, бо з початку бойових дій він припинявся.

"На нас вийшло в цілому близько 370 осіб. На жаль, із частиною цих осіб зв’язок був втрачений, оскільки вони не евакуювалися з півночі, де тривають важкі бойові дії. Ми наполегливо просили їх це зробити" , — сказав Корнійчук.

За його словами, переважна більшість громадян, яких просили дипломати, переїхала з півночі на південь і чекає евакуації.

Перші евакуйовані громадяни перебувають в готелі на Синаї неподалік від Рафаха — між Рафахом і Каїром. Вони чекають на відправку до сусідньої з Україною держави. Евакуаційний літак прибуде, щоб забрати громадян безкоштовно, сказав посол.