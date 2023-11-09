Удар по бійцях 128 бригади: військові розповіли WP деталі трагедії

У списку військовослужбовців, яких командування планувало представити до медалей на нагородженні просто неба біля лінії фронту в Запорізькій області, яке обернулося трагедією через ракетний удар росіян, було 43 бійці, а всього участь у заході взяли близько 100 осіб. Про це The Washington Post розповіли на умовах анонімності військовослужбовці постраждалої 128 гірсько-штурмової бригади ЗСУ, повідомляє Ліга.net.

"Вони зібрали людей з усіх частин, найкращих людей" , – розповів український військовий.

На нагородження з нагоди Дня ракетних військ та артилерії люди приїхали до села Зарічне приблизно на 20 автомобілях.

Як висловився ще один співрозмовник WP зі 128 ОГШБр, "радянська епоха повернулася: це нагадувало сцени з російських пропагандистських фільмів про Другу світову війну, де солдати стоять рядами й виглядають гламурно".

Боєць бригади заявив, що місце проведення церемонії постійно знаходиться в межах досяжності ударів балістичних ракет "і всього іншого, що летить здалеку".

Деякі співрозмовники вважають, що інформацію про захід росіянам, можливо, хтось злив:

"Поки незрозуміло, що саме сталося — чи місцеві подзвонили і повідомили, що зібралася купа людей, чи відбувся витік інформації з внутрішніх штабів бригад".

Але ракетний удар зазвичай планується заздалегідь, додав співрозмовник, тому що "не можна запустити ракету за дві хвилини або за 15". Тобто, коли противник націлив туди ракету, він чудово розумів, що там багато керівництва і це буде досить великий удар".

Російська ракета (за деякими відомостями, дві) вразила присутніх через 10 хвилин після початку церемонії. Вона влучила у двір будівлі, де проходив захід, та у дорогу зовні.

За словами співрозмовника газети, медики "сказали, що нічого подібного вони не бачили з початку повномасштабної війни", було багато постраждалих із пораненнями голови, оскільки багато хто з них під час церемонії зняв шоломи.

Загинули "щонайменше 19 військових", пише WP, зокрема кілька високопоставлених офіцерів і деякі з найкращих воїнів бригади, "десятки" інших було поранено.

На момент після удару нарахували 21 тіло, розповів боєць бригади, який розмовляв зі своїми побратимами після інциденту:

"Коли сталася атака, було важко сказати, скільки людей було поранено чи вбито. Чи всі вижили у лікарні, невідомо".

6 листопада ДБР відкрило справу за фактом атаки за статтею "недбале ставлення військовослужбовця до служби". Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський заявив 6 листопада, що комбрига 128-ї Дмитра Лисюка усунуто з посади на час розслідування.

Деякі бійці заявили, що захід було відстрочено на пів години і весь цей час військові чекали у дворі. Лисюк прибув на церемонію із запізненням через кілька хвилин після удару, розповів боєць із бригади.

"Всі зляться на командування. Вони могли наказати перенести все в інше місце або в якесь укриття. Перенесіть все і проведіть церемонію там. Чому цього не сталося, я не знаю. Це просто військова дурість" , – сказав один зі співрозмовників.

Інший військовослужбовець заявив, що практику церемоній "у радянському стилі" треба негайно припиняти: "Солдати та офіцери бояться, що цього не буде зроблено і все це може повторитися, не дай Боже" .

Він додав, що якби після трагедії родичі бійців бригади "не здійняли галас" у соцмережах та ЗМІ, "то ніхто б і не дізнався" про неї.