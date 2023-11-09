Макрон закликав Ізраїль захистити цивільне населення Гази

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Ізраїль має право на самозахист, але він також несе "велику відповідальність за дотримання закону" у відповідь на смертоносну атаку ХАМАС 7 жовтня, повідомляє Європейська правда.

Про це Макрон сказав, виступаючи на відкритті паризької конференції з питань гуманітарної допомоги Газі.

Макрон наголосив, що цивільне населення Гази "має бути захищене".

"Боротьба з тероризмом ніколи не може вестися без правил. Ізраїль це знає. Пастка тероризму для всіх нас однакова: піддатися насильству і відмовитися від наших цінностей" , – заявив президент Франції.

Також Емманюель Макрон зазначив, що в Газі має бути дуже швидко встановлена гуманітарна пауза, і що країни повинні працювати над припиненням вогню.