У ГУР заявили, що у Путіна є три двійники

Російський диктатор Володимир Путін може мати щонайменше трьох двійників. Це свідчить про страх та слабкість кремлівського режиму. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Це не ймовірність, це факт (наявність у Путіна двійників, - ред.). Стосовно інформації з анонімних Telegram-каналів, що він помер, на жаль, ця новина остаточно не підтвердилася. Але щодо двійників - так, така технологія в Кремлі використовується" , - сказав він.

На питання про те, скільки двійників може мати диктатор Путін, Юсов відповів: "Це можуть бути варіанти, але про трьох можемо говорити".

Розвідник вважає, що наявність двійників у диктатора свідчить, що кремлівський режим не стійкий, а також про страх самого Путіна.