У ГУР заявили, що у Путіна є три двійники
Російський диктатор Володимир Путін може мати щонайменше трьох двійників. Це свідчить про страх та слабкість кремлівського режиму. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
"Це не ймовірність, це факт (наявність у Путіна двійників, - ред.). Стосовно інформації з анонімних Telegram-каналів, що він помер, на жаль, ця новина остаточно не підтвердилася. Але щодо двійників - так, така технологія в Кремлі використовується", - сказав він.
На питання про те, скільки двійників може мати диктатор Путін, Юсов відповів: "Це можуть бути варіанти, але про трьох можемо говорити".
Розвідник вважає, що наявність двійників у диктатора свідчить, що кремлівський режим не стійкий, а також про страх самого Путіна.
"Це означає для режиму в цілому не лише для України, а для сприйняття у світі, що цей режим не стійкий. Що мова йде не про якогось сильного, впливового, впевненого у собі політика, а про технологію - такий собі образ "Великого брата", який дивиться на тебе... Говорить про страх Кремля, що їхня конструкція - це картковий будинок, який тримається на образі Путіна як диктатора", - пояснив Юсов.