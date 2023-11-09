У ДПСУ розповіли, скільки віз отримали росіяни за понад рік

З літа минулого року візи для в’їзду в Україну отримали понад 70 росіян. Про це заявив прессекретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко, повідомляє Укрінформ.

"Минулого літа був встановлений візовий режим з Російською Федерацією. На даний момент трохи більше 70 громадян РФ отримали візу, яка дозволяє перетнути кордон на в’їзд в Україну, але не всі цим правом скористалися, тобто менше 70 росіян, які отримали візи, перетнули кордон на в’їзд в Україну" , – сказав він.

Демченко додав, що отримання візи не є безумовним дозволом на в’їзд громадян РФ. Вони повинні також відповідати іншим критеріям перетину кордону. Зокрема, мати підтвердження мети своєї поїздки в Україну.

Як повідомлялося, у липні 2022 року почав діяти візовий режим з РФ. Відповідне рішення схвалив уряд з подачі президента Володимира Зеленського.