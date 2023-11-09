Ізраїль передумав продавати свої танки Кіпру

Командування ізраїльської Армії оборони вирішило передати виставлені на продаж танки Merkava Mk.3 для танкового батальйону, що формується. Раніше про покупку "Меркава" з Тель-Авівом вів переговори Кіпр, після чого Нікосія могла передати Україні свої танки Т-80УД, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Ізраїльські військові заявили про намір створити новий танковий резервістський батальйон учора, 8 листопада. Зазначається, що він складатиметься з добровольців, які служили у розформованих раніше танкових частинах.

Вже призначено командира нового батальйону, що отримав назву "Оф Холь" (у перекладі означає "Фенікс").

У ЦАХАЛ уточнили, що законсервовані та виставлені на продаж танки Merkava Mk.3 складуть озброєння батальйону. Скільки для цього візьмуть танки - не уточнюється.

Зауважимо, що влітку з'явилися повідомлення про плани Ізраїлю продати понад двісті танків Merkava Mk2 та Mk3 неназваним європейським країнам. У Міноборони Ізраїлю у червні розповіли журналістам, що угода перебуває на фінальній стадії.

Пізніше видання Haaretz писало, що саме Кіпр обмірковує можливість закупівлі в Ізраїлю Merkava, а свої старі радянські танки - передати Україні як допомогу.

Як зазначається у відкритих джерелах, армія Кіпру має 82 танки Т-80. Це танк з єдиною газотурбінною силовою установкою, перший у світі основний танк із вбудованим протиснарядним динамічним захистом. Танк Т-80УД із дизельним двигуном випускався у Харкові.