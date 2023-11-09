На Одещині чоловік кинув гранату в мікроавтобус, його затримали

Чоловік у камуфльованій формі кинув гранату у мікроавтобус. Інцидент стався сьогодні, 9 листопада, в Одеській області, пише Юлія Акимова, РБК-Україна.

Відомо, що о 14:00 у селі Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області невідомий чоловік під час конфлікту кинув у мікроавтобус Mercedes-Benz гранату, яка вибухнула.

Унаслідок вибуху пасажир отримав тілесні ушкодження. Введено поліцейську операцію "Сирена".

Джерела видання зазначають, що обставини інциденту та особа зловмисника встановлюються. Людина була у камуфльованій формі, але точно невідомо, чи це був військовий.

У поліції Одещини повідомили﻿, що чоловіка затримали. Також підтвердили інформацію про травми у пасажира.