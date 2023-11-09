Суд обрав запобіжний захід нардепу, який влаштував смертельну ДТП

Печерський районний суд Києва відправив під домашній арешт до 4 січня нардепа від "Батьківщини" Андрія Ніколаєнка, який 3 жовтня збив на смерть на своєму автомобілі 18-річну дівчину на трасі Київ – Чоп, повідомляє Українська правда.

"Застосувати до підозрюваного Ніколаєнка Андрія Івановича запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту… до 4 січня 2024 року" , – заявила суддя Юлія Головко.

Ніколаєнко також буде змушений носити електронний браслет.

Нагадаємо, 3 листопада Ніколаєнко збив на смерть на своєму автомобілі 18-річну дівчину на трасі Київ – Чоп у селі Березівка Житомирського району. Державне бюро розслідувань повідомило, що Ніколаєнко всупереч вимогам пунктів ПДР, рухався із перевищенням дозволеної швидкості.