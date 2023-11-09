Європарламент вимагає посилити контроль за санкціями проти Росії

Європарламент закликав посилити контроль і вжити більш ефективних заходів щодо обмеження можливостей Росії обходити санкції ЄС, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Європарламенту.

У резолюції, яку було ухвалено сьогодні, Європарламент висловив тривогу з приводу наявних лазівок у санкційному режимі ЄС проти Росії. Наголошуючи на безпрецедентному характері обмежувальних заходів ЄС, депутати Європарламенту занепокоєні відсутністю належного правозастосування та спробами підірвати зусилля, які спрямовані на стратегічне ослаблення російської економічної та промислової бази і перешкоджають здатності країни до ведення війни.

У резолюції вказується на здатність Росії обходити такі заходи, як обмеження цін на нафту, введене країнами-членами ЄС і так званою Коаліцією з обмеження цін. При цьому наголошується, що в ЄС різко зріс імпорт нафтопродуктів, вироблених на основі російської нафти, з таких країн, як Індія, що, по суті, створює "чорний хід" для кремлівської нафти в ЄС.

Депутати Європарламенту також наголосили, що найважливіші західні компоненти, як і раніше, потрапляють у Росію через такі країни, як Китай, Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати, Казахстан, Киргизстан і Сербія.

Європарламент висловлює глибоку заклопотаність з приводу триваючої торгівлі між країнами-членами ЄС і Росією товарами, що мають військове значення і перебувають під санкціями, а також з приводу повідомлень про те, що такі країни, як Азербайджан, оббілюють російський газ для експорту в ЄС.

"Європейський союз, як і раніше, залишається одним із найбільших клієнтів Росії з продажу викопного палива завдяки триваючому імпорту трубопровідного газу і СПГ, а також різним виняткам із заборони на імпорт сирої нафти і нафтопродуктів" , - ідеться в резолюції.

Так, Європарламент закликають ЄС та його держави-члени посилити та централізувати нагляд за виконанням санкцій на рівні ЄС, а також розробити механізм запобігання та моніторингу обходу санкцій.

Водночас депутати закликають ЄС посилити дії щодо дотримання наявних санкцій стосовно експорту російської нафти, належним чином закрити ринок ЄС для викопного палива російського походження та запровадити санкції щодо всіх найбільших російських нафтових компаній, Газпромбанку, їхніх дочірніх компаній, а також їхніх рад директорів і керівництва.

Крім того, євродепутати хочуть, щоб Єврокомісія і країни-члени ЄС розширили санкції і ввели повну заборону на продаж і ограновування алмазів російського походження або тих, які Росія реекспортує до ЄС. На їхню думку, ЄС також має вивчити правові можливості конфіскації заморожених російських активів та їхнього використання для відновлення України.

РФ намагається обходити західні санкції

Нещодавно глави МЗС країн Центральної Азії висловили готовність посилити санкції проти Росії.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росію слід позбавити можливості обходити санкції через посередників для того, щоб "демонтувати" віру в безкарність країни-агресора.

Раніше суд Нідерландів засудив російського підприємця до півтора року в'язниці та 200 тисяч євро штрафу. Він постачав до Росії мікросхеми в обхід санкцій.