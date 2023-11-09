Блокада на польському кордоні: у чергах понад 1700 вантажівок
На українсько-польському кордоні у трьох пунктах пропуску, де рух блокують польські перевізники, на виїзд із Польщі в Україну очікують близько 1700 вантажівок. Про це заявив прессекретар Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє Укрінформ.
"Станом на ранок на трьох напрямках виїзду з Польщі перебувало близько 1700 вантажівок, половина з яких у пункті пропуску "Ягодин", - сказав він.
За словами Демченка, у пунктах пропуску "Ягодин – Дорогуськ", "Краківець – Корчова", "Рава-Руська – Гебенне" через блокування з польського боку перекритий рух для вантажних транспортних засобів. Водночас рух автобусів і легкових автомобілів не блокується.
Прессекретар ДПСУ зауважив, що, за інформацією Міністерства інфраструктури України, польські перевізники не надали українській стороні список своїх офіційних вимог.
"Вимоги можна бачити у соцмережах або медіа про те, що вони хочуть скасування транспортного безвізу для України, окремих черг для вантажівок на європейських номерах, окремих смуг руху для порожніх автівок і доступу до системи "Шлях", - зазначив Демченко.