Блокада на польському кордоні: у чергах понад 1700 вантажівок

На українсько-польському кордоні у трьох пунктах пропуску, де рух блокують польські перевізники, на виїзд із Польщі в Україну очікують близько 1700 вантажівок. Про це заявив прессекретар Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє Укрінформ.

"Станом на ранок на трьох напрямках виїзду з Польщі перебувало близько 1700 вантажівок, половина з яких у пункті пропуску "Ягодин" , - сказав він.

За словами Демченка, у пунктах пропуску "Ягодин – Дорогуськ", "Краківець – Корчова", "Рава-Руська – Гебенне" через блокування з польського боку перекритий рух для вантажних транспортних засобів. Водночас рух автобусів і легкових автомобілів не блокується.

Прессекретар ДПСУ зауважив, що, за інформацією Міністерства інфраструктури України, польські перевізники не надали українській стороні список своїх офіційних вимог.