Беларускі Гаюн: Росіяни збільшили кількість бойової авіації в Білорусі

Повітряно-космічні сили РФ збільшили кількість авіації на території Білорусі. За останні два місяці окупанти передислокували туди бомбардувальник та ще один винищувач, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал моніторингової групи "Беларускі Гаюн".

Протягом усього жовтня моніторингова група фіксувала низьку авіаційну активність у Білорусі. Водночас кількість бортів ПКС РФ на території північних сусідів зросла.

"Збільшення відбулося саме за рахунок прибуття до Білорусі бортів Су-24М/МР та Су-30СМ у вересні-жовтні. Додатковим підтвердженням цього є сюжет телекомпанії МО РБ, знятий на аеродромі "Барановичі" на початку жовтня, де можна помітити російські Су-24М/МР" , - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у моніторинговій групі, станом від 1 листопада у РБ перебувають чотири літаки:

1 Су-25 на аеродромі "Ліда"

2 Су-24М/МР на аеродромі "Барановичи"

1 Су-30СМ на аеродромі "Барановичи"

Війська РФ в Білорусі

Варто зазначити, на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, російська авіація неодноразово атакувала прикордонні регіони України літаками, що прямували з території Білорусі.

Армія РФ тісно співпрацює з диктаторським режимом Лукашенко та активно проводить на її території військову пропаганду, залучає свої терористичні підрозділи у спільні "навчаня", що проходять понад 80 тижнів.

Нагадаємо, Білорусь вчергове продовжила спільні зі Збройними силами Росії військові навчання. Вони триватимуть щонайменше до 12 листопада.