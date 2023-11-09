Держстат: Інфляція у жовтні скоротилася до 5,3% у річному вимірі

Інфляція на споживчому ринку в жовтні цьогоріч знизилась до 5,3% у річному вимірі, з січня по жовтень вона становила 14,6% у річному вимірі, повідомляє Економічна правда.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Ріст споживчих цін в Україні в жовтні становив 0,8% порівняно з вереснем, з початку року - 3,8%. Базова інфляція в жовтні порівняно із вереснем становила 0,4%, з початку року – 4,6%.

Ціни на продукти та безалкогольні напої у жовтні зросли на 1,0%. Найбільше (на 14,0% та 10,1%) подорожчали овочі та яйця. На 2,1–0,6% зросли ціни на молоко та молочні продукти, яловичину, масло, сало, безалкогольні напої, хліб.

Водночас на 5,3–0,1% знизилися ціни на продукти переробки зернових, соняшникову олію, фрукти, цукор, рис, свинину, м'ясо птиці, макаронні вироби.

Ціни на алкоголь та тютюнові вироби зросли на 0,4%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 0,9%.

Також відбулось зростання цін у сфері охорони здоров’я на 0,4% за рахунок подорожчання амбулаторних послуг на 0,9% та послуг лікарень – на 0,6%.

Ціни на транспорт зросли на 1,5% в основному через подорожчання палива та мастил на 3,5%. На 5,7% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

Нагадуємо:

Споживчі ціни в Україні у вересні зросли на 0,5% після зниження на 1,4% у серпні та 0,6% у липні.