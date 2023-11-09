Президент Чехії застеріг, що час грає на користь російських окупантів

Президент Чехії Петр Павел вважає, що поточна ситуація на фронті не свідчить про те, що Україна може отримати військову перевагу, а час грає на користь Росії, яка має сильнішу мобілізаційну базу для живої сили, повідомляє Ділова столиця.

Про це Павел сказав на конференції "Дипломатія і безпека" повiдомляє Novinky.

"Переговори можуть початися наступного року, оскільки розвиток подій не вказує на те, що українська сторона отримає військову перевагу. Час зараз грає на користь Росії, яка має сильнішу мобілізаційну базу для живої сили. Вигравши час, вона також зможе поповнити матеріальну базу, якої їй давно не вистачало. Ми бачимо масові поставки з Північної Кореї, ми бачимо спроби обійти санкції" , — зазначив він.

Чеський президент вважає, що час грає на користь РФ, і що переговори можуть розпочатися наступного року. За його словами, очевидно, що Росія намагається затягнути конфлікт. Він вважає, що вона також може вичікувати результатів президентських виборів у США наступного року.

Водночас Павел переконаний, що Захід повинен продовжувати підтримувати Україну.