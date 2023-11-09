Міністри України й Польщі обговорили блокування кордону польськими перевізниками
Віцепрем’єр України, міністр відновлення Олексій Кубраков обговорив із польським колегою, міністром інфраструктури Анджеєм Адамчиком, блокування кордону польськими протестувальниками, повідомляє Європейська правда.
Про це повідомила пресслужба Міністерства відновлення.
У заяві за підсумками розмови відомство вказує, що Україна з повагою ставиться до права на протест та готова до конструктивного діалогу для вирішення ситуації
"Разом з тим зазначимо: блокування кордону польськими протестувальниками порушує логістичні шляхи, що вже впливає як на економіку України, так і Європейського Союзу", – йдеться в повідомленні.
Серед іншого, за даними української сторони, з обох сторін кордону України та Польщі заблоковані понад 20 тисяч транспортних засобів, що завдає збитків не лише їхнім економікам, а й іншим країнам, які не можуть перевозити товари та порушують свої договірні зобов’язання.
"Ключове – жодні зміни чи скасування Угоди про лібералізацію не обговорюються", – підкреслили в міністерстві, висловивши готовність допомогти польській стороні вирішити ситуацію із блокування кордону, надати всі відповідні роз’яснення та провести зустрічі за потреби.
6 листопада десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною. Ключова вимога польських перевізників – повернення системи видачі дозволів для роботи в ЄС українських перевізників.
Після початку повномасштабної війни з РФ Євросоюз пішов на безпрецедентні кроки для підтримки української економіки і на рік скасував необхідність отримання українцями згаданих дозволів. А влітку цього року ЄС продовжив дію цієї норми до червня 2024 року.
Тепер польські перевізники вимагають скасувати цю пільгу у принципі та повернути стару дозвільну систему. Ще одна вимога - посилення правил перевезень за ЄКМТ, сертифікатом Європейської конференції міністрів транспорту.