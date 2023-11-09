Депутати від ОПЗЖ залишилися без керівних посад у Київраді
Київська міська рада підтримала рішення про позбавлення депутатів від забороненої партії ОПЗЖ керівних посад у комісіях, повідомляє Ділова столиця.
Рішення прийнято з другої спроби.
"За" проголосували 68 депутатів Київради. Автором проекту рішення є депутат Вікторія Пташник.
Згідно з документом, депутати від ОПЗЖ, які обіймали керівні посади, стають членами цих комісій. Таке рішення підтримали 64 депутати Київради.
Варто зазначити, що 17 жовтня Київська обласна рада призупинила повноваження депутатів, які були обрані за списками забороненої ОПЗЖ.