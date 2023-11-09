Кабмін призначив виконувача обов'язків міністра спорту: хто ним став

Уряд призначив виконувача обов'язків міністра молоді та спорту. Ним став Матвій Бідний, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал Кабінету міністрів.

"На своєму засіданні 9 листопада Кабмін ухвалив розпорядження про тимчасове покладення виконання обов’язків міністра молоді та спорту на заступника міністра Матвія Бідного" , - йдеться у повідомленні уряду.

Що відомо про Бідного

Матвій Бідний з 2020 року обіймає посаду заступника міністра молоді та спорту.

До цього працював головним спеціалістом відділу пріоритетних неолімпійських видів спорту департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту, а також директором департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту України.

Відставка міністра спорту

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада звільнила Вадима Гутцайта з посади міністра молоді та спорту. Гутцайт сам написав заяву на звільнення після того, як глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував відставку одного з міністрів.

Сам же Гутцайт пояснив причину своєї відставки тим, що він уже рік поєднує міністерський портфель із посадою президента Національного олімпійського комітету України.