Байден вважає, що шансів на припинення вогню в Секторі Гази немає
Шансів на припинення вогню в Секторі Гази немає. Тому бойові дії Ізраїлю проти терористів ХАМАСу триватимуть, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє журналістка Bloomberg Акайла Гарднер.
"Ні, жодної можливості", - сказав президент США.
Так він відповів на запитання журналістів про те, чи є якісь шанси на припинення вогню в Секторі Газа.
Війна в Ізраїлі
7 жовтня бойовики ХАМАСу атакували Ізраїль. Під час атаки терористи вбивали й викрадали не лише військових, але й цивільних. Зокрема Ізраїль регулярно обстрілювали з Сектора Газа. Єрусалим, зі свого боку, розпочав операцію проти терористів.
27 жовтня було розпочато наступальну активність на Секторі Газа. Станом на 9 листопада, згідно з даними ЦАХАЛу, ХАМАС наразі втратив контроль над північною частиною Сектора Гази.
Сьогодні Білий дім заявив, що Ізраїль погодився на введення щоденної чотиригодинної "гуманітарної паузи" в Секторі Газа. Однак Тель-Авів не підтверджує цього.