Зеленський провів нараду з ГУР: Є важливі результати роботи розвідки

Президент Володимир Зеленський у четвер 9 листопада провів нараду з керівництвом ГУР, Кабміну та МЗС, а також знаходився на зв’язку з військовими, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє звернення Зеленського.

"Провів нараду і з ГУР – є важливі результати роботи розвідки. Я дякую вам, хлопці".

За словами Зеленського, також на протязі дня у нього були наради з головою уряду щодо поточних питань і потреб держави, а також з міністром закордонних справ – щодо його зустрічей і розмов із партнерами, нових домовленостей, які можуть бути досягнуті.

Президент повідомим, що на фронті найгарячішими напрямками за цю добу були Авдіївський, Марʼїнський та Купʼянський.

"Вдячний усім нашим бригадам, кожному підрозділу за стійкість, за силу, за знищення окупантів" , - наголосив Зеленський.

Він також подякував захисникам, які захищають південні рубежі країни.