Сили Ізраїлю поглиблюватимуть свої наземні операції у місті Газа - ЦАХАЛ
Ізраїль продовжуватиме поглиблювати свої наземні операції в місті Газа, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявив прес-секретар ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі, повідомляє The Times of Israel.
"Ми будемо добиратися до все нових і нових опорних пунктів ХАМАС", - заявив він.
За його словами, жителі Сектора Газа, які користуються гуманітарним маршрутом, щоб вирушити на південь, "бачать, що ХАМАС втратив контроль" над північною частиною Гази, і південь став безпечнішим.
Попри відносне зниження кількості ракетних обстрілів Ізраїлю з Гази, він закликає громадськість не заспокоюватися.
У відповідь на заяви ХАМАСу про те, що десятки бронемашин ЦАХАЛу були виведені з ладу, Хагарі заявив, що їхня готовність становить 90%, машини ремонтують у польових умовах або доправляють в Ізраїль для серйознішого ремонту.
Війна в Ізраїлі
7 жовтня бойовики ХАМАС атакували Ізраїль. Під час атаки терористи вбивали та викрадали не лише військових, а й цивільних. Зокрема, Ізраїль регулярно обстрілювали із Сектору Газа. Єрусалим, зі свого боку, розпочав операцію проти терористів.
27 жовтня було розпочато наступальну операцію на Сектор Газа. Станом на 9 листопада, згідно з даними ЦАХАЛу, ХАМАС втратив контроль над північною частиною Сектору Газа.