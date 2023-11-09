Загибель помічника Залужного: прокуратура оскаржить рішення щодо підозрюваного
Прокуратура оскаржуватиме рішення суду про відмову від обрання запобіжного заходу старшому помічнику заступника Головнокомандувача ЗСУ, якого звинувачують у незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами, що призвело до загибелі помічника головнокомандувача ЗСУ Геннадія Частякова, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
"Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону готують апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді про відмову у застосуванні запобіжного заходу старшому помічнику заступника Головнокомандувача ЗСУ", — йдеться в повідомленні.
Раніше 8 листопада Печерський райсуд Києва не призначив запобіжний захід підозрюваному офіцеру, який подарував гранати помічнику Валерія Залужного — Геннадію Частякову.
Як повідомлялось, 6 листопада в с. Чайки Київської області від вибуху гранати у власному будинку загинув помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Генадій Частяков.
За даними МВС, Частяков отримав в якості подарунку на День народження гранати західного зразка, одна з яких вибухнула в його руках, коли він показував боєприпас своїм родичам.
Слідчі наразі розглядають нещасний випадок через необережне поводження з боєприпасами як головну версію причини загибелі Геннадія Частякова, проте не виключають причетності російських спецслужб.
Старшому помічнику головнокомандувача ЗСУ повідомлено про підозру. Йому інкримінують незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або ж вибуховими речовинами. За даними ЗМІ, мова йде про полковника Андрія Тімченка.