Путін відвідав військовий штаб РФ у Ростові: заслухав доповіді про війну

Президент Росії Володимир Путін у ніч на 10 листопада після візиту до Казахстану заїхав у Ростов-на-Дону та відвідав штаб Південного військового округу.﻿﻿ Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє Українська правда.

У штабі Путін заслухав доповіді про хід так званої спецоперації та ознайомився з новими зразками військової техніки.

Його супроводжували міністр оборони Сергій Шойгу, начальник Генштабу Валерій Герасимов та інші воєначальники.