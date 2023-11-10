Курс валют НБУ на 10 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 10 листопада 2023 року

Курс долара порівняно з 9 листопада знизився до рівня 36.04 за 1 долар.

Євро подорожчав на 7 коп. до 38.52 за 1 євро.

Рубль не змінився, і його курс становив 3.91 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 9 листопада 2023 року.

Курс фунта стерлінгів зріс до рівня 44,18 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 4 коп. до 40.01 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс до рівня 8,66 за 1 польський злотий.