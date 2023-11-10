Пентагон: США продовжать допомогу Україні, але меншими пакетами

США продовжать у найближчій перспективі виділяти пакети оборонної допомоги Україні у межах президентських повноважень (PDA), при цьому Пентагон закликає Конгрес ухвалити додаткове фінансування якомога скоріше. Про це заявила заступниця речника міністерства оборони США Сабріна Сінгх, повідомляє Укрінформ.

"Ми продовжимо передавати пакети, вони просто стають меншими. Тож ми дуже просимо Конгрес ухвалити запит із додатковими асигнуваннями, який надіслав президент, аби ми могли надалі задовольняти потреби України на полі бою" , - сказала представниця Пентагону.

Вона уточнила оцінки, озвучені напередодні Білим домом, зауваживши, що США вже використали понад 95% із загальної суми $62,3 млрд, які були виділені на підтримку України від початку повномасштабного вторгнення РФ. Сінгх нагадала, що адміністрація вже використала всі фонди Ініціативи сприяння безпеці Україні (USAI) та має в резерві ще близько $1 млрд на пакети PDA.

Крім того, за її словами, Україна покладається на підтримку інших країн.