Безпілотники ЗСУ атакували нафтобазу в Криму, уламки здетонували - Baza

У ніч на 10 листопада два безпілотники літакового типу спробували атакувати Морський нафтовий термінал в окупованій Феодосії (Крим), але були збиті, повідомляє Українська правда.

За даними Telegram-каналу Baza, обидва дрони було збито російськими військовослужбовцями зі стрілецької зброї.

Один із безпілотників вибухнув у повітрі. Його уламки впали в поле за 400 метрів від нафтобази.

Другий дрон упав на території нафтобази і під час падіння він здетонував. У результаті було пошкоджено металеву конструкцію будівлі однієї з місцевих електропідстанцій.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада у Криму лунали вибухи, їх чули у Феодосії неподалік від нафтобази. У Міністерстві оборони Росії заявили, що над Кримом цієї ночі нібито знищили два безпілотники, а третій БпЛА збили над територією Тульської області Росії.