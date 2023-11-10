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Росія втратила за добу 800 війсьоквих, 14 артсистем та 2 РЗСВ – Генштаб

Росія втратила за добу 800 війсьоквих, 14 артсистем та 2 РЗСВ – Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу Росія втратила в ході війни проти України приблизно 800 своїх військових, 14 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 309 520 (+800) осіб,
  • танків − 5 317 (+1) од,
  • бойових броньованих машин − 10 017 (+3) од,
  • артилерійських систем − 7 489 (+14) од,
  • РСЗВ − 877 (+2) од,
  • засобів ППО − 578 (+1) од,
  • літаків − 322 (+0) од,
  • гелікоптерів − 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 595 (+2) од,
  • крилатих ракет − 1 558 (+1) од,
  • кораблів/катерів − 20 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 9 876 (+23) од,
  • спеціальної техніки − 1 060 (+1) од.

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