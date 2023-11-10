У Пентагоні анонсували новий "Рамштайн"

У Міністерстві оборони США заявили, що провести 17-ту зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") планують у середині листопада. Про це на брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

За її словами, США надаватимуть допомогу Україні в менших обсягах через те, що Конгрес поки не надав додаткових коштів. Тому вона закликала прийняти запит президента Байдена для продовження підтримки Києва.